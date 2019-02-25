«Рома» Альфонсо Куарона взял «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
Черно-белая кинокартина «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.
Награду вручил испанский актер Хавьер Бардем, победителя он объявил на родном языке.
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«Сегодня мы празднуем достижения разных культур», — сказал Бардем.
Куарон пошутил, что в детстве тоже смотрел фильмы на иностранном языке: «Гражданин Кейн», «Челюсти», «Крестный отец», «На последнем дыхании».
Ранее «Рома» уже получил премию Американской киноакадемии в категории «Лучшая операторская работа».
91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.