«Рома» Альфонсо Куарона взял «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке

Черно-белая кинокартина «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.

Награду вручил испанский актер Хавьер Бардем, победителя он объявил на родном языке.

Реклама

«Сегодня мы празднуем достижения разных культур», — сказал Бардем.

Куарон пошутил, что в детстве тоже смотрел фильмы на иностранном языке: «Гражданин Кейн», «Челюсти», «Крестный отец», «На последнем дыхании».

Ранее «Рома» уже получил премию Американской киноакадемии в категории «Лучшая операторская работа».

91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.