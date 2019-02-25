«Оскар» за лучшую операторскую работу вручили в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе вручили премии «Оскар» в номинациях «Лучший грим и прически», «Лучшие костюмы», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж звука». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.
В категории «Лучшая операторская работа» победителем стала черно-белая лента «Рома» Альфонсо Куарона.
«Оскар» за лучший грим и прически получили Грег Кэнном, Кейт Биско и Патриция Дехани, которые преображали Кристиана Бэйла в фильме «Власть» режиссера Адама Маккея. В нем Бейл сыграл главную роль — политика Дика Чейни.
Обладателем награды Американской киноакадемии в номинации «Лучшие костюмы» стал фильм «Черная пантера» Райана Куглера.
«Оскар» за лучший монтаж звука достался «Богемской рапсодии» опального режиссера Брайана Сингера.
91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.