Трейлер последнего сезона «Игры престолов» появился в сети

Телесеть HBO опубликовала двухминутный трейлер ряда телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время. В их числе последний сезон «Игры престолов», фильма «Дедвуд» на основе одноименного сериала, второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» и нескольких других. Об этом сообщает The Variety.

В части трейлера об «Игре престолов» содержится намек на эпическое сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля. На видео звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.

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Кадры из «Дедвуда» показывают, как герой Тимоти Олифанта Сет Буллок беседует за бокалом напитка Аль Суэренгеном, роль которого в фильме исполняет Иэн МакШейн.

Ранее были опубликованы новые фото с героями последнего сезона «Игры престолов».