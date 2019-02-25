«Это предательство»: Серебрякова хотят лишить званий после критики РФ из Лондона

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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян назвал слова актера Алексея Серебрякова о России предательством и высказался за лишение артиста званий и регалий, передает «Дни.ру».

Депутат отметил, что критиковать свою страну лучше находясь на ее территории, причем до «наглой лжи» опускаться не следует. По мнению Манукяна, слова Серебрякова о том, что Россия якобы виновата в большинстве конфликтов в мире далеки от истины, и проверить это очень легко.

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«А как это называется? Предательством! Критиковать страну нужно внутри России! Здесь осуждай, критикуй, выражай мнение, у нас свобода слова!» — сказал Манукян.

Он подчеркнул, что актер пошел на «этот непорядочный шаг» на фоне непростых отношений между Россией и Великобританией.

Серебряков обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.