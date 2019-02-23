«Против родной матери-страны»: актер Огурцов о высказывании Серебрякова про Россию

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Российского актера Алексея Огурцова возмутило высказывание актера Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы несет ответственность за ряд вооруженных конфликтов. Свое мнение он выразил РЕН ТВ.

Ранее Серебряков заявил, что российские власти виновны в разжигании войн. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.

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Огурцов напомнил, что Серебряков живет в Канаде и счел это решение «легким путем».

«Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери-страны, где он вырос и получил образование, ум, разум - он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо», — сказал Огурцов.

Он также отметил, что сам является «военным человеком» и подчеркнул, что не пошел бы с Серебряковым в «разведку» из-за опасений в предательстве со стороны последнего.