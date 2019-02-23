Лоза обозвал Алексея Серебрякова из-за его слов о «воинственной» России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/461/11819461/RIAN_5521310.HR-pic905-895x505-77869.jpg">

Музыкант Юрий Лоза заявил, что российский актер Алексей Серебряков является «оторванным ломтем» и предложил «забыть» его. Свое мнение он выразил РЕН ТВ.

Ранее Серебряков заявил, что российские власти виновны в разжигании войн. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.

Реклама

Лоза не разделил точку зрения Серебрякова, отметив, что он является «оторванным ломтем», который уехал из России в Канаду.

«Перестаньте его снимать, если ему не нравится Россия. Не снимайте, забудьте, и на этом все закончится», — сказал Лоза.

Музыкант также напомнил, что Серебрякову «плевать» на то, что о нем говорят. Он заключил, что самое «страшное» для таких людей как Серебряков — это «забвение».