Лоза обозвал Алексея Серебрякова из-за его слов о «воинственной» России
Музыкант Юрий Лоза заявил, что российский актер Алексей Серебряков является «оторванным ломтем» и предложил «забыть» его. Свое мнение он выразил РЕН ТВ.
Ранее Серебряков заявил, что российские власти виновны в разжигании войн. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.
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Лоза не разделил точку зрения Серебрякова, отметив, что он является «оторванным ломтем», который уехал из России в Канаду.
«Перестаньте его снимать, если ему не нравится Россия. Не снимайте, забудьте, и на этом все закончится», — сказал Лоза.
Музыкант также напомнил, что Серебрякову «плевать» на то, что о нем говорят. Он заключил, что самое «страшное» для таких людей как Серебряков — это «забвение».