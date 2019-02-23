Обвиняемого в краже картины Куинджи отправили на психиатрическую экспертизу

Сотрудники следствия решили отправить Дениса Чеприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следователи после бесед с Чеприковым назначили ему психолого-психиатрическую экспертизу.

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«Специалистам предстоит дать оценку его действиям в момент совершения преступления», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в краже картины Куинджи хотел сам вернуть ее музею.

Похититель унес картину «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи 27 января, а уже 28 января его задержали. Суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.