На сообщения о госпитализации Пугачевой отреагировал Галкин
Шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на публикации СМИ о госпитализации его супруги Аллы Пугачевой, передает MK.RU.
Ранее СМИ сообщили, что Алле Пугачевой пришлось экстренно лечь на операцию к кардиохирургу.
Галкин назвал публикации о госпитализации певицы ложью.
Реклама
«Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке», — сказал он.
Галкин добавил, что подобные публикации «абсолютный бред».