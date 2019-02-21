На сообщения о госпитализации Пугачевой отреагировал Галкин

Шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на публикации СМИ о госпитализации его супруги Аллы Пугачевой, передает MK.RU.

Ранее СМИ сообщили, что Алле Пугачевой пришлось экстренно лечь на операцию к кардиохирургу.

Галкин назвал публикации о госпитализации певицы ложью.

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«Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке», — сказал он.

Галкин добавил, что подобные публикации «абсолютный бред».