Умерла Дарья Егорычева
Скончалась актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей».
Как передает ТАСС со ссылкой на друзей актрисы, 37-летняя Егорычева несколько лет боролась с тяжелой болезнью.
После окончания ГИТИСа Дарья Егорычева работала в Театре Маяковского и в театре «У Никитских ворот». Была занята в спектаклях «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда», «Viva, парфюм!», «Живой труп».
Снималась в полнометражных картинах Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц», «Пилот международных авиалиний».