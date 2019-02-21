Умерла Дарья Егорычева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/11894599/Depositphotos_4654651_l-2015-pic905-895x505-52181.jpg">

Скончалась актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей».

Как передает ТАСС со ссылкой на друзей актрисы, 37-летняя Егорычева несколько лет боролась с тяжелой болезнью.

После окончания ГИТИСа Дарья Егорычева работала в Театре Маяковского и в театре «У Никитских ворот». Была занята в спектаклях «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда», «Viva, парфюм!», «Живой труп».

Снималась в полнометражных картинах Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц», «Пилот международных авиалиний».