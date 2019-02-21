«Российская пропаганда на Netflix»: Washington Post о сериале «Троцкий»

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Российский сериал «Троцкий», права на показ которого приобрел один из крупнейших американских онлайн-кинотеатров Netflix, внешне менее пропагандистский, чем телеканал RT, например, и гораздо более привлекательный для широкой аудитории, пишет в колонке The Washington Post обозреватель Люк Джонсон.

«Троцкий» безошибочно совпадает с кремлевским мировоззрением, считает Джонсон. В нем можно увидеть современную Россию с мировой антиреволюционной идеологией, говорится в материале. Автор отмечает, что сериал «Троцкий» — последняя попытка российских государственных СМИ транслировать свое мировоззрение за рубеж. Кроме того, в сериале иногда можно встретить и кремлевскую риторику, относящуюся к недавно произошедшим событиям.

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Netlix решил показать «Троцкого» вполне обоснованно — сериал стал лучшим по версии телевизионной премии ТЭФИ — российского аналога «Эмми», добавляет автор. А смысл исторической драмы вполне ясен: «революционеры могут нравиться, но будьте осторожны — они могут все разрушить», убежден Джонсон.

Восьмисерийный сериал «Троцкий» показывался на российском телевидении осенью 2017 года. Главную роль сыграл Константин Хабенский.