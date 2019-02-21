В США после угроз срыва прошли показы «Т-34»
В американских кинотеатрах прошли основные показы военной драмы российского режиссера Алексея Сидорова «Т-34», передают «Вести».
Картину о советских танкистах показали, в частности, в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Показы проходят несмотря на угрозы от украинских радикалов и предупреждение украинского посольства в США, посетовавшего на популяризацию «агрессии России в мире». «Проникновенный фильм, особенно последние кадры. Тронуло, девчонки даже прослезились», — делится эмоциями одна из зрительниц.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что украинская дипмиссия открыто вмешивается в дела США.