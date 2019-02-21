«Арт-провокация» с автографом Горбачева ушла с молотка за 12 млн рублей

Холст с автографом первого президента СССР Михаила Горбачева и надписью «Простите» художника Валерия Иванова был продан за 12 млн руб. на торгах дома «12-й стул». Об этом сообщается на сайте организации.

В аукционном доме отметили, что сам художник назвал свою работу «арт-провокацией», а ее начальная цена составляла 100 тыс. руб.

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Иванов рассказал, что попросил Горбачева подписать холст и что-нибудь на нем нарисовать во время визита первого президента СССР в Международный университет в Москве 19 февраля 2019 года. Горбачев согласился подписать холст, однако нарисовать что-нибудь предложил самому художнику, сославшись на то, что у последнего «фантазии хватает».

«В этот же день я нанес надпись: «ПРОСТИТЕ», — заключил Иванов.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Горбачев пришел на премьеру фильма о себе.