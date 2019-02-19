«Здесь говорит костер»: Кадыров пишет стихи на больничном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пишет стихи на больничном, передает «Царьград» со ссылкой на министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.

Сейчас, по словам Умарова, Кадыров восстанавливается после простуды и проходит плановую диагностику и «находит отдохновение в его любимом и дорогом сердцу родовом селении». Также стало известно, что на больничном Кадыров сочинил стихи, посвященные его родному тейпу Беною.

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«В созвездии тепла я душу распростер. / Здесь дремлет тишина, здесь говорит костер. / Здесь мысли разбрелись, умчались кто куда. / Здесь небо как гранит, здесь чистая вода. / Здесь воздух исполин, здесь заторможен бег. /Здесь братья на подбор в неистовой борьбе. / Усталость, гнев и боль проходят стороной. / Благодарю тебя, мой трепетный Беной», — говорится в поэтическом тексте Кадырова.

Умаров также подчеркнул, что Кадыров «ни на секунду» не прекращал свою деятельность и провел расширенное совещание в регионе.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своей нетрудоспособности.