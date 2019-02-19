Звезда «Спеши любить» откровенно рассказала о жизни с обвиненным в домогательствах Адамсом

Актриса и певица Мэнди Мур, наиболее известная по роли в фильме «Спеши любить», рассказала о жизни с бывшим мужем, американским исполнителем Райаном Адамсом, недавно обвиненным в домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Мур, во время их семилетнего брака она чувствовала себя так, «как будто тонет». Она рассказал, что во время замужества жила для него, забросив собственную карьеру. Актриса призналась, что переломный момент наступил, когда она поняла, что не хочет прожить так оставшуюся жизнь.

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«Я знала, что он не был тем человеком, с которым мне суждено быть», — сказал Мур.

Она заметила, что их отношения были драматичными даже после того, как она подала документы на развод в 2015 году, и они вели одни и те же разговоры в течение многих месяцев.

Ранее сообщалось, что несколько женщин обвинили американского певца Райана Адамса в сексуальных домогательствах.