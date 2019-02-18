Названо место Зеленского в президентском рейтинге на Украине

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, сообщает RT со ссылкой на данные опроса.

Сообщается, что, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 18,2% опрошенных.

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На втором месте идет действующий президент Петр Порошенко — 15,6% респондентов, на третьем — Юлия Тимошенко (15,2%).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и сравнил его с пассажиром самолета, который оказался в кабине пилота.