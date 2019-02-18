Умер 29-летний рэпер Саша Скул

Звезда «Версуса» Саша Скул умер в возрасте 29 лет.

Об этом стало известно из официального паблика музыканта. «Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши», — сообщил администратор страницы, не раскрывая деталей случившегося.

Саша Скул (настоящее имя Тагир Маджулов) — один из участников коллектива «Бухенвальд Флава», участвовал в баттл-проекте «Версус».

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10 февраля в своем паблике Скул признался, что посетил церковь и увидел пьяного человека, который упал перед иконами и разбил голову. «Точно знамение мне то, а какое, в толк не возьму», — поделился он с поклонниками.

В сентябре 2018 года Саша Скул выпустил свой последний альбом «Песни про вас».