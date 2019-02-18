Похититель картины Куинджи раскрыл настоящий мотив преступления

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Денис Чуприков, задержанный за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи признал свою вину, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление мужчины в Мосгорсуде.

По видеосвязи из СИЗО Чуприков сообщил, что вину признал полностью и написал чистосердечное признание. По его словам, таким образом он хотел «привлечь внимание к себе».

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27 января картина «Ай-Петри. Крым» была украдена прямо с выставки, 28 января полотно было найдено, а предполагаемый похититель — задержан. 29 января суд избрал похитителю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что картины в Третьяковке защитили браслетами.