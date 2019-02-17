Участница «Голоса» насмерть сбила человека и скрылась

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Участница шоу «Голос-4» Юлия Райнер (Гаврилова) насмерть сбила водителя такси за рулем BMW X6, после чего скрылась с места происшествия. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По предварительным данным, Райнер не заметила таксиста, вышедшего из сломавшегося автомобиля на Ленинградское шоссе. От полученных травм мужчина скончался.

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В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что девушка попыталась скрыться с места аварии, но менее чем через час ее задержали сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что звезда «Голоса» пытался задушить подругу.