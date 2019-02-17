Певец Женя Белоусов был свиделем убийства Игоря Талькова

Близкие скончавшегося певца Жени Белоусова впервые заявили о том, что артист видел убийцу певца Игоря Талькова. Об этом они сообщили на канале «Россия 1».

По словам друга певца композитора Сергея Шустицкого, гримерка Белоусова была недалеко от места убийства Талькова.

Реклама

«Однажды в поезде Женя встретился с Игорем Малаховым, который проходил по этому делу. И тот спросил его: «Кто же все-таки убил?». Женя сказал: «Как кто? — Ты», — рассказал Шустицкий.

Также он добавил, что Белоусов не рассказывал об этом, потому что его «никто не спрашивал».

Отмечается, что эту информацию также подтвердила жена Белоусова и его близкий друг Андрей Соколов. Друг подчеркнул, что Белоусов знал убийцу, но никогда не называл имен.

Ранее сообщалось, что свидетель убийства Талькова вспомнил обстоятельства инцидента.