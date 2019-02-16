Муж Скабеевой рассказал о конфликте с украинскими журналистами

Журналисты украинского телеканала «Прямой» Петр Залмаев и Тарас Березовец в эфире пытались спровоцировать российского телеведущего и мужа Ольги Скабеевой Евгения Попова, сообщает РИА «Новости».

В частности, Залмаев напомнил, что за Скабееву после оскорблений со стороны депутата Рады Борислава Березы заступился глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Вопрос теперь за вами: собираетесь ли вы это делать?... Когда вы собираетесь защищать честь своей жены?» — спросил он у Попова, процитировав оскорбления, произнесенные Березой в адрес Скабеевой.

Попов не стал отвечать на вопросы, после чего прокомментировал инцидент в инстаграме.

«Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире», – написал он.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева организовала эфир на YouTube с украинской журналисткой Яниной Соколовской, которую выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1».