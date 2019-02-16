Гитары группы «Чайф» потерялись

Гитары участников группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова пропали во время перелета из Москвы в Екатеринбург, передает РИА «Новости».

«Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — сообщили в коллективе.

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Поклонники группы предложили посмотреть объявления о продаже музыкальных инструментов на страничке онлайн-сервисаили дождаться скорого появления на сцене двойников музыкантов.

Ранее лидер группы «Чайф» устроил скандал в самолете.