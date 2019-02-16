Актриса Татьяна Васильева раскрыла имя любовника, которого скрывала почти полвека, сообщает «Дни.ру»

Она рассказала, что изменяла своим мужьям.

По ее словам, на протяжении 16 лет она тайно встречалась с Арифом Алекперовым, бизнесменом, спонсором театра Сатиры.

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«Это человек, который никак не помешал ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих мужей. Я вспоминаю его очень часто», – призналась Васильева.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева после этого признания показала ей сюжет, главным героем которого стал сын ее экс-возлюбленного. Там он рассказал о том, что в 2017 году его отца сразил инсульт, и летом прошлого года он умер.

«Не думала... Думала, жив... Когда я не знала этого, то я не думала, что он... что его нет... А теперь все. Надежды больше нет», — сказала Васильева.

После этого она прослезилась.

Ранее актриса Татьяна Васильева заявила, что известный артист Михаил Державин изменял с ней своей жене Нине Буденной.