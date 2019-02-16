Татьяна Васильева раскрыла имя любовника, которого скрывала почти полвека
Актриса Татьяна Васильева раскрыла имя любовника, которого скрывала почти полвека, сообщает «Дни.ру»
Она рассказала, что изменяла своим мужьям.
По ее словам, на протяжении 16 лет она тайно встречалась с Арифом Алекперовым, бизнесменом, спонсором театра Сатиры.
«Это человек, который никак не помешал ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих мужей. Я вспоминаю его очень часто», – призналась Васильева.
Ведущая шоу Лера Кудрявцева после этого признания показала ей сюжет, главным героем которого стал сын ее экс-возлюбленного. Там он рассказал о том, что в 2017 году его отца сразил инсульт, и летом прошлого года он умер.
«Не думала... Думала, жив... Когда я не знала этого, то я не думала, что он... что его нет... А теперь все. Надежды больше нет», — сказала Васильева.
После этого она прослезилась.
Ранее актриса Татьяна Васильева заявила, что известный артист Михаил Державин изменял с ней своей жене Нине Буденной.