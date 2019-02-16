«Таких надо самих изолировать»: россияне раскритиковали народную артистку СССР
Россияне раскритиковали народную артистку СССР Аду Роговцеву, которая призвала украинцев изолироваться от россиян, передает ФАН.
Отмечается, что в социальных сетях предложение Роговцевой встретили в штыки и россияне, и украинцы.
Весьма популярным оказалось мнение, что тем, кто призывает украинцев отгородиться от россиян, нужно изолироваться самим.
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«Когда они и правда изолируются?» — поинтересовался один из участников дискуссии.
Ранее музыкант Юрий Лоза, комментируя высказывание Роговцевой, отметил, что стоит уважать возраст женщины, а резко реагировать на ее заявление не нужно.