Скабеева устроила стрим с изгнанной из программы-конкурента украинской журналисткой

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Телеведущая Ольга Скабеева организовала эфир на YouTube с украинской журналисткой Яниной Соколовской, которую выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщается в ее телеграме.

«Раз уж я вернулась, вот вам ссылочка на стрим с Яниной. Бандеровцы, СБУ, шок», — написала Скабеева.

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Ранее сообщалось, что видео изгнания украинской журналистки появилось в сети.

Янина Соколовская в эфире программы «Кто против?» заявила, что трагедию в Одессе 2 мая 2014 якобы спровоцировал российский спецназ, после чего ведущий Сергей Михеев предложил украинской журналистке «удалить» ее, на что она согласилась.