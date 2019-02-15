Мать Децла расскажет всю правду о его смерти на Первом канале
Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая пообещала рассказать всю правду о смерти сына на Первом канале. Об этом сообщает телеканал.
Отмечается, что женщина решилась на откровение только после похорон сына. Мать объяснит от чего умер Децл и историю жизни рэпера.
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«Даже я изменила мнение о своем сыне», — рассказала Толмацкая.
Ранее сообщалось, что тайные планы Децла перед смертью раскрыла Наталья Андрейченко.
Децл скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля. Смерть наступила сразу после частной вечеринки, где выступал артист.