Трейлер «Холодного сердца — 2» побил рекорд по просмотрам

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Трейлер американского анимационного фильма «Холодное сердце — 2» побил рекорд по количеству просмотров за 24 часа, пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, на момент публикации ролик набрал уже 116,4 млн просмотров.

Подчеркивается, что это самый большой показатель за всю историю анимационных фильмов. Предыдущий рекорд принадлежит мультфильму «Суперсемейка — 2». В течение 24 часов трейлер просмотрели 113,6 млн человек.

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Уточняется, что первая часть «Холодного сердца» собрала $1 млрд от проката по всему миру.

Ранее сообщалось, что появился первый трейлер продолжения «Холодного сердца».