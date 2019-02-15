Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

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В телешоу «Вечерний Ургант» 14 февраля вышла пародия на видео, в котором Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». Запись шоу опубликована на ютубе.

В пародии Иван Ургант, Александр Гудков и Алла Михеева поют ту же песню, а также пьют за «юмористическое лобби».

Ранее сообщалось, что подпевающих Кадышевой в самолете Дворковича и Ткачева сняли на видео. В Кремле заявили, что сотрудники президентской администрации тоже собираются в неформальной обстановке.