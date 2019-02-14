В Кремле прокомментировали видео с подпевающими Кадышевой Дворковичем и Ткачевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, на которой бывший замглавы правительства Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев поют и пританцовывают. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ответ на соответствующий вопрос Песков сказал, что сотрудники президентской администрации тоже собираются в неформальной обстановке.

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«Ничего в этом нет зазорного», — заявил Песков.

Он добавил, что во время подобных мероприятий нужно воздерживаться от нарушения правил.

Ранее сообщалось, что подпевающих Кадышевой в самолете Дворковича и Ткачева сняли на видео.