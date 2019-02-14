Спайк Ли и Квентин Тарантино раскритиковали церемонию вручения «Оскара»
Более 40 известных кинематографистов и режиссеров, в том числе актеры Спайк Ли и Квентин Тарантино в открытом письме осудили решение Академии кинематографических искусств и наук США не транслировать некоторые номинации премии «Оскар».
Об этом пишет Variety.
Академия отказалась от трансляции номинаций за лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие прически и макияж, и лучшую игровую короткометражку.
Актеры написали открытое письмо главе Академии Джону Бэйли.
Подписавшиеся призывают Академию отменить это решение.
«Реакция в отрасли дает понять, что еще не слишком поздно отменить это решение», — говорится в письме.
Четыре категории не будут транслироваться в прямом эфире вручения «Оскара», но войдут в отредактированную версию телевизионной церемонии 24 февраля.
Отмечается, что решение было принято, чтобы сократить продолжительность трансляции.