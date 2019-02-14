Райана Адамса обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили американского певца Райана Адамса в сексуальных домогательствах, пишет The New York Times.

По данным издания, он предлагал женщинам помочь в начале их музыкальной карьеры, а затем приставал к ним. О недостойном поведении музыканта рассказали семь женщин, среди них его бывшая жена актриса и певица Мэнди Мур. Адамс также вступил в переписку со своей 14-летней поклонницей. Они обменивались текстовыми сообщениями и общались по видеосвязи. При этом Адамс писал, что у него будут проблемы, если кто-нибудь узнает содержание их переписки.

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По словам других женщин, если они ему отказывали, он становился мстительным и прекращал их поддерживать. Адвокат музыканта заявил, что певец отвергает все обвинения и никогда сознательно не вступал в непристойную переписку с несовершеннолетними. Кроме того, у Адамса никогда не было «власти» для того, что создать или сломать чью-либо карьеру.

Ранее сообщалось, что после обвинений в педофилии новый фильм Сингера оказался под угрозой.