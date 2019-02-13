Подпевающих Кадышевой в самолете Дворковича и Ткачева сняли на видео

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В сети появилась видеозапись, на которой бывший замглавы правительства Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев поют и пританцовывают на борту частного самолета. Об этом сообщает «Взгляд».

При этом на фоне звучит композиция российской исполнительницы Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба», которой подпевают пассажиры самолета.

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Также присутствующие на борту поднимают тост «За аграрное лобби».

О том, кто и при каких обстоятельствах снял видео, не сообщается.