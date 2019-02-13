Отменен концерт Элджея в Калининграде
Концерт хип-хоп исполнителя Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) в Калининграде, запланированный на 16 февраля, отменен, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление организаторов концерта.
По их словам, они были вынуждены отменить выступление Элджея из-за «большого давления» со стороны государственных учреждений и некоммерческих организаций.
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«Для команды артиста это большое мероприятие, шоу, которое прорабатывалось долгое время совместно с организаторами», — говорится в сообщении.
В местном управлении МВД заявили, что им не поступало заявлений по поводу отмены концерта.
Ранее сообщалось, что рэперу Элджею запретили въезд на Украину.