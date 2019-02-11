С Сергеем Юрским простятся в Театре имени Моссовета
Прощание с актером Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в Театре имени Моссовета. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
О месте прощания сообщила его дочь Дарья Юрская.
В церкви св. Власия в Большом Власьевском переулке в 9.00 мск пройдет отпевание.
В 11.00 мск в театре Моссовета начнется гражданская панихида.
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Юрский ушел из жизни 8 февраля на 84-м году.
Он играл в фильмах «Королев», «Выбор Цели», «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя». В фильме «Золотой теленок» (1968) он сыграл Остапа Бендера.