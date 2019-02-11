Иван Ургант с ломом чистил петербургский тротуар, где сломал ногу его отец

Российский телеведущий Иван Ургант вышел очищать от снега и льда улицы Санкт-Петербурга после того, как его отец Андрей Ургант сломал ногу. Соответствующая видеозапись появилась в инстаграме шоумена.

На кадрах Ургант очищает тротуар от наледи. Также в комментарии к видео телеведущий написал шуточное стихотворение-пародию на песню Максима Леонидова «Девочка-видение», героиней которого стала его бабушка Нина Ургант.

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По сюжету стихотворения, она пробирается через сугробы, «словно мышка», и выходит на лед, подобно советскому хоккеисту Вячеславу Фетисову. Нина Ургант в честь приезда внука отправилась за бутылкой вина и хлебом, при этом в сантиметрах от головы актрисы «пролетали глыбы снежные с крыши».

«Я оглянулся посмотреть

Не поскользнулась ли она,

Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...» — говорится в заключении стихотворения.

Ранее сообщалось, что отец Ивана Урганта сломал ногу.