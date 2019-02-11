Иван Ургант с ломом чистил петербургский тротуар, где сломал ногу его отец
Российский телеведущий Иван Ургант вышел очищать от снега и льда улицы Санкт-Петербурга после того, как его отец Андрей Ургант сломал ногу. Соответствующая видеозапись появилась в инстаграме шоумена.
На кадрах Ургант очищает тротуар от наледи. Также в комментарии к видео телеведущий написал шуточное стихотворение-пародию на песню Максима Леонидова «Девочка-видение», героиней которого стала его бабушка Нина Ургант.
По сюжету стихотворения, она пробирается через сугробы, «словно мышка», и выходит на лед, подобно советскому хоккеисту Вячеславу Фетисову. Нина Ургант в честь приезда внука отправилась за бутылкой вина и хлебом, при этом в сантиметрах от головы актрисы «пролетали глыбы снежные с крыши».
«Я оглянулся посмотреть
Не поскользнулась ли она,
Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...» — говорится в заключении стихотворения.
Ранее сообщалось, что отец Ивана Урганта сломал ногу.
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Был обычный серый питерский вечер. Я пошёл бродить по Санкт Петербургу. И идёт по льду мне прямо на встречу Моя бабушка , актриса Н.Ургант Сквозь сугробы пробираясь как мышка Выходя на лёд,как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши В сантиметрах от макушки актрисы. Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина Ведь я приехал,а мы всё же семья. Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...