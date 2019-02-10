Брэда Питта заметили на дне рождения Дженнифер Энистон

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Американского актера Брэда Питта заметили на праздновании 50-летия его бывшей возлюбленной и коллеги по цеху Дженнифер Энистон. Об этом пишет Daily Mail.

Этот факт вызвал большой интерес публики.

Как отмечается, на юбилее актрисы собралось большое количество знаменитостей, среди которых Риз Уизерспун, Барбра Стрейзанд, Сандра Буллок и т.д. Однако бывший муж актрисы Джастин Теру не был среди гостей, подчеркнули в издании.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт оставил Анджелину Джоли без наследства.