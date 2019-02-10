«Был рак всего»: Татьяна Васильева рассказала о трагедии

Актриса Татьяна Васильева рассказала о смерти двух близких людей от рака, сообщает сайт kp.ru.

Она рассказала, что от рака умер ее племянник, а за полгода до этого скончался его отец.

Васильева рассказала, что у мужа ее сестры обнаружили рак прямой кишки, «он тяжело уходил, и вся семья была в трауре».

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В то же время онкологическое заболевание проявилось и у его сына, племянника актрисы.

«У него был рак всего. Смотря на своего папу, он понимал, что ему осталось немного», — сообщила Васильева.

Актриса помогает детям племянника, а также заботится о 80-летней сестре, которая после трагедии замкнулась в себе.