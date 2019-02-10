Трампа сыграл темнокожий актер в новом выпуске Saturday Night Live

Темнокожий американский актер и комик Кенан Томпсон сыграл в скетче в роли президента Дариуса Трампа, сообщает Hollywood Reporter.

Вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC Saturday Night Live (SNL) показала ролик-пародию, которая появилась вскоре после выступления Трампа перед конгрессом.

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Трамп едет в лимузине на его выступление перед конгрессом. В конце лимузин остановил белый полицейский, попросивший Дария Трампа выйти из машины, на что тот попросил свою семью записать это.

Другие актеры сыграли разных женщин, которые присутствовали на речи Трампа перед конгрессом. Им были даны различные прозвища. Например, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси – «хлопающая в ладошки» — подразумевая то, как она аплодировала Трампу или член демократической партии Кирстен Синема – «девочка с приветом из Аризоны».

Ранее сообщалось, что британский актер спел «Bohemian Rhapsody» в образе Мэй-Голлума.