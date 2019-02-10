HuffPost рассказал об «удручающем» пилотном эпизоде «Игры престолов»

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Один из создателей и шоураннер сериала канала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф поделился впечатлениями от пилотного эпизода проекта, который был сделан в 2010 году. Об этом сообщает The Huffington Post.

Отмечается, что 90% этой версии впоследствии были переделаны.

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«Это было одним из самых удручающих переживаний в моей жизни», — заявил Бениофф.

Уточняется, что этот эпизод так никогда и не был выпущен. По данным издания, в пилотном эпизоде есть не вошедшая в итоговую версию сцена с Серсеей Ланнистер, а также «действительно пьяный» Джон Сноу.

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