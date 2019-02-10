После обвинений в сексуальном насилии американского телеведущего отстранили от работы

Американский телеведущий Э.Дж. Кэллоуэй был отстранен после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных посягательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что компания Warner Bros. Television решила отстранить его от участия в телевизионных проектах после того, как стало известно об обвинениях. В настоящее время в отношении телеведущего проводится внутренняя проверка.

Реклама

Согласно имеющейся информации, сам Кэллоуэй отрицает обвинения в сексуальном насилии. Кроме того, пока не удалось обнаружить никаких доказательств выдвинутых против него обвинений. Однако из-за появлении информации о новых эпизодах расследование продолжается.

Ранее две женщины рассказали о том, что у них был секс с британским музыкантом Дэвидом Боуи в подростковом возрасте.