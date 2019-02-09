Названная Михалковым «овцой» участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале

Актриса Наталья Медведева извинилась за скандальную шутку про погибшего героя Великой Отечественной войны генерала Дмитрия Карбышева, сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошел в 2013 году.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вумен 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала актриса.

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Медведева рассказала, что тот номер был написан авторами передачи и одобрен продюсерами канала ТНТ.

«Все актрисы (это не секрет) подписывают контракт, по которому произносят тот текст, который им выдают. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, еще раз искренне прошу прощения», — объяснила она.

Ранее российский режиссер и продюсер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон» назвал участниц телешоу Comedy Woman овцами из-за шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве.