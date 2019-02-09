Децла могли отравить, заявил Андрей Разин

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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подозревает, что рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) могли отравить. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Разин рассказал, что знал Децла с детства. Продюсера удивил тот факт, что его помощники оставили его одного, когда музыканту стало плохо.

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«Я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке… И сейчас СК ведет расследование, ведь это могло быть отравление», — добавил Разин.

Кроме того, этой же версии придерживается и друг Децла Роберт Елизарье, который считает, что артиста могли устранить.

«Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной», — подчеркнул Елизарье.

Ранее сообщалось, что на похоронах Децла упал большой православный крест.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие. Децла похоронили на семейном участке Пятницкого кладбища рядом с его бабушкой по материнской линии.