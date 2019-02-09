«Не примазывайтесь к Юрскому»: Гозман отчитал «официально скорбящих» по актеру

Общественный деятель Леонид Гозман попросил «всех скорбящих» не примазываться к скончавшемуся народному артисту России Сергею Юрскому. Об этом Гозман написал в фейсбуке.

По его словам, Юрский не любил «агрессивное и злобное» подхалимство.

«Не примазывайтесь к Юрскому. Он был не ваш и не с вами... И вы ему были противны!» — написал Гозман.

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Гозман часто выступает в эфире гостелеканалов, отстаивая либеральные и правозащитные ценности.

Ранее сообщалось, что названа дата прощания с Сергеем Юрским.

Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет утром 8 февраля.