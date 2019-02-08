Названо место похорон Вячеслава Овчинникова

Композитор Вячеслав Овчинников будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

«Похороны Вячеслава Овчинникова пройдут на Троекуровском кладбище», — сказал Лаврентьев.

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Он добавил, что композитора похоронят в пятницу, 8 февраля.

Ранее советский и российский композитор Эдуард Артемьев заявил, что Овчинников был «гениальным» композитором.

Вячеслав Овчинников скончался 4 февраля в возрасте 82 лет.