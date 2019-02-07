«Год без секса»: откровение Джастина Бибера
Певец Джастин Бибер рассказал, что в течение года до свадьбы с моделью Хейли Болдуин не занимался сексом, сообщает TMZ.
Бибер подтвердил, что решил отказаться от секса на 365 дней, чтобы быть ближе к богу.
Он отметил, что такой опыт улучшил его эмоциональное состояние и в конце концов привел его к Хейли.
Реклама
Ранее сообщалось, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют свадьбу во второй раз.
По данным портала, вторая свадьба пары состоится 1 марта в Лос-Анджелесе.