Гэри Олдман и Арми Хаммер сыграют в «Сказочной стране»
Актеры Гэри Олдман и Арми Хаммер снимутся в наркодраме «Сказочная страна». Об этом сообщает Variety.
По данным портала, съемки картины пройдут в Монреале и Детройте.
Как отмечается, к Олдману и Хаммеру также присоединятся актрисы Эванджелин Лилли и Вероника Феррес.
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Сюжет фильма «Сказочная страна» расскажет несколько связанных с наркотиками. Режиссером и сценаристом картины стал Николас Джареки.
Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко и Олдман сыграют в триллере «Курьер».