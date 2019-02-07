Гэри Олдман и Арми Хаммер сыграют в «Сказочной стране»

Актеры Гэри Олдман и Арми Хаммер снимутся в наркодраме «Сказочная страна». Об этом сообщает Variety.

По данным портала, съемки картины пройдут в Монреале и Детройте.

Как отмечается, к Олдману и Хаммеру также присоединятся актрисы Эванджелин Лилли и Вероника Феррес.

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Сюжет фильма «Сказочная страна» расскажет несколько связанных с наркотиками. Режиссером и сценаристом картины стал Николас Джареки.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко и Олдман сыграют в триллере «Курьер».