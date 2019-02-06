Суд отправил под домашний арест задержанную с героином пианистку

Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 27-летней пианистке Анне Коровушкиной, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 апреля. Ее обвиняют в попытке сбыта наркотических веществ.

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Коровушкину задержали 4 февраля в подъезде одного из домов на Открытом шоссе в столице. При обыске полиция нашла у нее 38 граммов наркотического вещества.

Ранее сообщалось, что пианистка собирала деньги на лечение редкого заболевания печени.