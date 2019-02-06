Популярный сериал «Остаться в живых» может вернуться на экраны, пишет The Holywood Reporter.

Как отмечается, о желании реализовать эту идею заявила новый президент ABC Entertainment Кэри Берк.

«Да, я хотела бы, чтобы этот сериал перезапустили. Это то, что было бы очень интересно увидеть», — сказала Берк.

Реклама

Однако, по данным издания, в ближайшее время перезапуск «Остаться в живых» не планируется.

Ранее сообщалось, что Netflix купил байопик о серийном убийце Теде Банди.