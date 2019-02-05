Серебренникова снова проверят

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Мещанский суд Москвы постановил провести новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает ТАСС.

Судья Ирина Акуратова в ходе очередного заседания по делу о хищении бюджетных средств поставила вопрос о назначении комплексной экспертизы деятельности АНО «Седьмая студия», учрежденной Серебренниковым, за 2011-2014 годы. «Суд дал сторонам время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы», — поясняют в Мещанском суде.

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Следующее заседание по делу Серебренникова состоится 12 февраля.

Ранее экс-главбух «Седьмой студии» раскрыла схему обналичивания миллионов.

Фигурантами так называемого дела «Седьмой студии» являются худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие предполагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.

Также среди фигурантов дела числится исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, однако она находится в международном розыске и арестована заочно.