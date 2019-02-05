«Очень плохо себя чувствует»: Башмет слег после страшного пожара

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Дирижер Юрий Башмет был вынужден отменить пресс-конференцию в Москве из-за плохого самочувствия после пожара в квартире дочери, передает агентство «Москва» со ссылкой на директора «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко.

По словам Гринченко, Башмет приехал на пресс-конференцию, посвященную XII Зимнему международному фестивалю искусств, однако у него резко поднялось давление. «Он очень плохо себя чувствует вчера и сегодня, но, слава богу, дочка, внуки — все живы. Он приносит свои соболезнования тем людям, которые пострадали при пожаре», — уточнил Гринченко.

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Сумму ущерба от пожара директор агентства уточнить не смог. «Сгорела скрипка внука, сгорел рояль дочки. Скрипка хорошая, но, думаю, вопрос с инструментом для внука решится. Нет, это не Страдивари», — добавил он.

Ранее стало известно, что квартира дочери музыканта сгорела полностью.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.