«Запрет сладок»: о чем сказал Децл в предсмертном интервью
Телеканал «Муз ТВ» опубликовал последнее интервью, которое незадолго до своей неожиданной смерти дал рэпер Децл (Кирилл Толмацкий).
В беседе с телеканалом Децл высказал уверенность, что его поклонники будут его слушать и через 10 лет, и через 20 лет. А вот о творчестве рэпера Элджея высказался критически. «Возможно, если он все-таки доживет до старости (в чем я сильно сомневаюсь — с такими текстами и с таким стилем жизни), то я думаю, что у него сильно изменится [отношение], ему будет стыдно слушать его творчество, которое он сейчас делает», — поделился он.
Впрочем, запрещать что-то, особенно молодежи, Децл нужным не считал. «Я считаю, что любой запрет сладок. Молодым особенно очень интересно нарушать запреты. Поэтому, как можно меньше запрещайте, больше разрешайте», — напутствовал он.
Ранее сообщалось, что в Сочи нарисовали граффити с Децлом.